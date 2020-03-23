https://static.news.ru/photo/919c04ee-6d17-11ea-ba95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эпидемия коронавируса может вызвать рост цен на бензин. Как заявили в Независимом топливном союзе (НТС), ограничение передвижения людей приведёт к снижению спроса на нефтепродукты, а это, в свою очередь, приведёт к удорожанию бензина.

С просьбой поддержать отрасль независимые владельцы АЗС обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину. В своём обращении они отметили, что топливо является «стратегически значимым продуктом», благодаря которому обеспечивается доставка еды и жизненно необходимых лекарств.

Содействие со стороны государства предприятиям, осуществляющим деятельность в сферах нефтепереработки, позволит не только не допустить спекулятивный рост цен, но и обеспечит своевременное снабжение в условиях разворачивающейся пандемии и падения потребительского спроса, — говорится в письме НТС, которое приводит ТАСС.

В частности, в Топливном союзе предложили амнистию АЗС, перевозчиков топлива и НПЗ от штрафов, которые им начислили по результатам ранее проведённых проверок.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме предложили понизить цены на бензин. По мнению члена думского комитета по энергетике Михаила Шеремета, это может стать одной из мер социальной поддержки для населения. Он считает, что бизнесмены должны быть социально ответственными в это непростое для всего мира время.