«ВкусВилл» проведёт IPO в США

Розничная сеть «ВкусВилл» собирается провести IPO (первая публичная продажа акций) на бирже NASDAQ в США. Параллельно будет листинг в Москве. Об этом сообщил The Wall Street Journal.

По данным источников, компанию могут оценить в сумму от $3 млрд до $5 млрд. Проведение IPO планируется в этом году или в начале следующего.

В сети «ВкусВилл» более 1,25 тыс. магазинов, выручка за 2020 год составила $1,6 млрд. Помимо России, магазины компании есть в Нидерландах.

Владельцы «ВкусВилла» рассматривали IPO в качестве развития. Сеть основана Андреем Кривенко в 2009 году, у него 87% акций.

Ранее «ВкусВилл» оказался замешан в скандале с рекламным проектом, в котором снялась лесбийская семья. После публикации на компанию обрушилась гомофобная критика, хоть в самом интервью об ориентации даже не говорили. «ВкусВилл» извинился перед клиентами и заменил рекламу на образ гетеросексуальной семьи.