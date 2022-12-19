VK приобрела долю в компании-производителе шоу VK приобрела 51% в компании-производителе шоу «Что было дальше?» и «Внутри Лапенко»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

VK подписала договор о приобретении 51% долей ООО «Медиум кволити продакшн» креативного продюсера Comedy Club Production Вячеслава Дусмухаметова, которое производит шоу «Что было дальше?», «Я себя знаю», сериал «Внутри Лапенко» и другие, передает ТАСС. Сумма сделки не разглашается.

VK объявляет о подписании договора о приобретении 51% долей ООО «Медиум кволити продакшн», одного из лидеров по производству цифрового видеоконтента в СНГ, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сделка позволит компании усилить позиции на рынке видеоконтента за счет шоу и совместных проектов, которые будут производиться специально для платформ «VK Видео», «VK Клипы» и других медиаресурсов холдинга.

Депутат Госдумы Сергей Колунов в беседе с NEWS.ru рассказал о росте популярности российских соцсетей. Он отметил, что аудитория «ВКонтакте» растет на 9% ежедневно, это составляет 50 млн юзеров каждый день и 75 млн уникальных пользователей в месяц. Парламентарий также указал на рост популярности видеохостинга Rutube на фоне того, что «практически все российские СМИ на YouTube забанены». Колунов сообщил, что многие Telegram-каналы превращаются «в аналог полноценных СМИ».