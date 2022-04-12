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Экономика

Vitol Group намерен полностью прекратить торговлю нефтью из России

Bloomberg: Vitol Group намерен до конца года полностью прекратить торговлю нефтью из РФ
06:15, 13 апреля 2022
Vitol Group намерен полностью прекратить торговлю нефтью из России Фото: pixabay.com
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До конца 2022 года крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol Group намерен полностью прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на письмо представителя компании.

По имеющимся данным, объемы российского сырья, обрабатываемого компанией, значительно сократятся во втором квартале «по мере сокращения текущих контрактных обязательств». В случае если не будет иных указаний, компания планирует прекратить торговлю российской сырой нефтью и нефтепродуктами до конца года.

Мы ожидаем, что это будет завершено к концу 2022 года, — говорится в письме.

Швейцарско-нидерландская компания Vitol является одним из самых крупных по величине нефтетрейдеров в мире. Основана в 1966 году. Также компания занимается природным газом, углеводородами, электроэнергетикой.

В свою очередь министр энергетики РФ Николай Шульгинов рассказал, что цена нефти в ближайшее время может колебаться в коридоре $80–150 за баррель. Он добавил, что задача ведомства не в том, чтобы делать прогнозы по ценам на нефть, а в обеспечении функционирования нефтяной отрасли. Глава Минэнерго отметил, что Москва готова продавать нефть «дружественным странам» в любом диапазоне цен.

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