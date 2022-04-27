Прибыль Visa увеличилась после ухода из России Visa оценила убытки после ухода из России в $35 млн

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По итогам первого полугодия 2021-2022 финансовjго года, которое завершилось 31 марта, чистая прибыль одной из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковскихкарт, американской Visa Inc., увеличилась на 24% и составила $7,606 млрд. При этом в марте Visa приостановила операции в России и больше не получает доходов от внутренней и трансграничной деятельности. Об этом пишет РИА Новости.

В течение трёх и шести месяцев, завершившихся 31 марта 2021 года, мы зафиксировали чистый убыток в составе общих и административных расходов в размере $35 млн в результате деконсолидации нашей российской дочерней компании, — говорится в отчёте компании.

Там также уточнили, что в результате поддержки сотрудников в России и на Украине, Visa понеслf расходы на персонал в размере $25 млн.

Тем не менее, в пересчёте на одну акцию разводнённая прибыль составила за полугодие $3,54 против $2,8 годом ранее. Выручка Visa составила $14,248, что почти на 25% больше, чем годом ранее.

Во втором квартале, когда было принято решение приостановить операции с Россией, чистая прибыль компании увеличилась на 20,5%, а разводнённая прибыль на одну акцию составила $1,7 против $1,38 годом ранее.

Мы зафиксировали устойчивый рост в большинстве стран по всему миру ... В то время как геополитическая обстановка остается неопределенной, мы ожидаем дальнейшего роста, обусловленного устойчивым восстановлением путешествий и использованием традиционных и новых способов оплаты, — отметил генеральный директор компании Альфред Келли-младший.

Ранее сообщалось, что на фоне запрета на использование Mastercard и Visa россиянами за рубежом в интернете появились предложения о дистанционном оформлении таких карт в иностранных банках. Предлагающие данную услугу ресурсы утверждают, что на эти карты в обход санкций можно будет переводить до $10 тысяч ежемесячно (или эквивалентную сумму в другой валюте) с помощью «Золотой короны» или со счетов в российских банках, которые не попали под ограничения