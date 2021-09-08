Visa поднимет комиссии за оплату картами в супермаркетах

Международная платежная система Visa в 2022 году повысит для супермаркетов межбанковскую комиссию за приём карт, а также отменит льготный межбанковский тариф для крупных продавцов бытовой техники, мебели и курьерских служб. Об этом пишет РБК со ссылкой на информационный бюллетень платёжной системы от 19 августа.

С 1 февраля 2022 года размер межбанковской комиссии для супермаркетов повысится с 1 до 1,3% от стоимости товаров, а льготные программы для магазинов с большими объёмами продаж будут постепенно отменены. С 8 июля 2022 года это коснётся магазинов мебели, которые продают в том числе товары для дома, строительные материалы и товары для садоводства, с 5 августа — магазинов бытовой техники, с 30 сентября — курьерских служб. Уровень межбанковской комиссии для них будет варьироваться и в ряде случаев будет повышен.

С 1 февраля 2022 года ряд премиальных карт будет исключён из льготных программ по начислению комиссии для крупных ресторанов быстрого питания, крупных магазинов мебели, детских товаров и игрушек, бытовой техники и других. В этих случаях размер межбанковской комиссии вырастет с 0,5–1,65% до 2—2,3%.Также с 1 февраля к картам Visa Electron начнут применяться тарифы карты Visa Classic, что повысит уровень межбанковской комиссии с 0,8–0,95% до 1,5–1,65%. Всё это должно привести тарифную политику в соответствие с рыночными реалиями.

По словам руководителя дирекции эквайринга (безналичных платежей) Альфа-Банка Андрея Пелина, все платёжные системы регулярно вносят изменения в правила и тарифы. По его оценке, доля премиальных продуктов, которые попадают под исключение из льготы, невелика и почти не повлияет на общую стоимость эквайринговой комиссии. Управляющий директор по развитию эквайринга МКБ Марк Баранов считает, что это не повлияет и на условия для магазинов — клиентов банка.

С другой стороны, президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артём Соколов отмечает, что изменение межбанковской комиссии может привести к подорожанию эквайринга, так как банк должен компенсировать увеличившиеся расходы. Это, в свою очередь, приведёт к увеличению издержек у ретейлера, что может отразиться в том числе и на ценах.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин будет стараться снижать траты предпринимателей на банковские комиссии за приём платежей за товары и услуги. Он признал, что цифровые платформы способны успешно связывать поставщиков и покупателей, но эта модель не может эффективно работать при высоких ставках эквайринга. Поводом для его заявления стали жалобы представителей бизнеса на рост ставок.