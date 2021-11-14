Visa перестанет брать комиссию с переводов по картам

Платёжная система Visa вслед за Mastercard решила обнулить комиссию на переводы с карты на карту по номеру телефона. По мнению участников рынка, этот шаг вызван активным ростом переводов через систему быстрых платежей (СБП). В результате банки могут изменить тарифную политику переводов с карты на карту, пишет «Коммерсант».

В начале ноября Visa разослала банкам письмо, сообщив, что с 1 апреля 2022 года обнуляет комиссию за переводы с карты на карту по номеру телефона. Как пояснили в Visa, такое решение соответствует рыночным реалиям, а кредитные организации могут сохранить свои тарифы даже после обнуления платежей в адрес Visa.

По мнению участников рынка, шаг Visa — попытка составить конкуренцию на рынке переводов СБП, доля которой заметно растёт. В третьем квартале граждане перевели через СБП почти 1,4 трлн рублей, и ежеквартальный рост составляет 30–40%, а в четвёртом квартале эта цифра может вплотную приблизиться к двум триллионам рублей.

Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров отмечает, что активное развитие переводов с карты на карту в России было связано с переходом в эту сферу расчётов между физлицами, а также между физлицами и юрлицами и ИП, которые ранее проводились в наличной форме. Особую роль в этом сыграла деятельность Сбербанка, который обеспечил карточные переводы между своими клиентами без комиссии. Независимый эксперт на рынке электронных платежей Андрей Вылегжанин отмечает, что отмена платы за переводы по номеру телефона у компаний Visa и Mastercard приведёт к изменениям в тарифной политике банков.

Расходы банков на комиссию платёжных систем по переводам на карту по номеру телефона составляют лишь небольшую часть в общей сумме тарифа, снимаемого с клиента, остальное — их собственный доход, — пояснил он.

Ранее эксперты в области экономики дали рекомендации, как совершать денежные переводы дешевле и на более выгодных условиях. По их словам, в одном и том же банке или другой финансовой организации могут быть варианты переводов с разной стоимостью. Если делать перевод через мобильное приложения банка, а не в офисе, то услуга перевода может быть бесплатной. Также благодаря Системе быстрых платежей (СБП) Банка России переводы по номеру телефона до 100 тысяч рублей будут бесплатны ежемесячно.