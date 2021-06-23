В России могут запустить аналог SWIFT

Платёжная система Visa планирует развивать в России сегмент переводов между юридическими лицами. Также в планах компании развитие карт для бизнеса. Об этом пишет РБК.

На фоне развития системы быстрых платежей и карт «Мир» Visa собирается запустить свою альтернативу SWIFT для российского бизнеса. На сегодняшний день доля бизнес-платежей крайне мала, однако именно в этом сегменте есть огромный потенциал для роста. Например, введение топливных карт, карт для покупок или оплаты командировок сотрудников. Всё это позволит в будущем усовершенствовать и расширить возможности для предпринимателей.

Кроме того, с 23 июня Visa запускает в России сервис некарточных трансграничных платежей для корпоративных клиентов. Он станет неким аналогом SWIFT, только банка-посредника при совершении платежей не будет. За счёт этого сокращается количество корреспондентских переводов, необходимых для обработки платежа, отмечается в сообщении.

В целом такой сервис не несёт рисков нарушения правил валютного контроля, так как формально законом не установлена какая-то конкретная система обмена платежей. А успех Visa на рынке будет зависеть от наличия уникальных предложений для бизнеса.

Ранее агентство Moody's предупредило о рисках отключения РФ от Visa и MasterCard. В целом они существуют из-за западных санкций.