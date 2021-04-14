Visa и Mastercard отреагировали на возможность отключения в России

https://static.news.ru/photo/9e87889a-9d3b-11eb-a8d4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Платёжные системы Visa и Mastercard работают в России десятки лет и продолжат это делать в обычном режиме. Так в одноимённых компаниях отреагировали на сообщения о возможном отключении этих платёжных систем в России.

В компании Visa напомнили, что работают в России более 30 лет и продолжают привносить современные платёжные технологии и решения, чтобы каждый держатель карт Visa мог пользоваться всеми преимуществами удобных и безопасных электронных платежей. В компании подчеркнули, что карты этой платёжной системы работают в обычном режиме, сообщают «Известия».

Глава Mastercard в РФ Александр Малиновский заявил, что платёжная система продолжит свою работу. Она присутствует в России уже более 20 лет. Он напомнил, что компания первой приносит россиянам многие мировые технологии, а также развивает инновации российской платёжной индустрии. По его словам, россияне используют более 100 млн карт Mastercard, которые выпущены российскими банками. Эта платёжная система признана Центробанком социально значимой, отметил Малиновский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что использование платёжных систем Visa и Mastercard могут ограничить в России. Он напомнил, что ряд других государств используют ограничения в отношении России в тех или иных формах.

Глава МИД Сергей Лавров в интервью иранскому агентству ИРНА заявил, что Россия работает над отказом от западных платёжных систем. По его словам, власти считают важным переходить к альтернативным доллару национальным валютам при расчётах с другими государствами.

Как писал NEWS.ru, Россия намерена разработать платёжную систему, которая могла бы стать альтернативой SWIFT. При этом данный вопрос РФ рассматривает прежде всего в политической плоскости, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев.