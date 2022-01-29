Visa и MasterCard назвали конкуренцию опасностью на российском рынке

Крупнейшие международные платёжные системы — Visa и MasterCard — назвали факторы, из-за которых они могут в финансовом плане просесть на национальных рынках, в том числе российском. Одним из них является рост конкуренции, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на финансовую отчётность компаний за IV квартал 2021 года.

В Visa и MasterCard также считают , что потерять значительную долю рынка в РФ они могут из-за коронавирусных ограничений, усиления надзора и регулирования.

Отметили в компаниях и российскую Систему быстрых платежей (СБП). Они отнесли её к опасностям для себя, поскольку им фактически запрещено обрабатывать внутренние транзакции. Данный фактор может помешать, уверены и в Visa, и в MasterCard, конкурировать с местными игроками, а значит, снизит их доходы.

Ранее стало известно, что британские власти планируют расширить санкции в отношении России, заморозив активы компаний, которые имеют стратегическое значение для Кремля. Лондон готовится ввести санкции против энергетических компаний РФ в случае вторжения российских военных на Украину. Ограничения могут затронуть и другие сектора экономики.