Россельхознадзор обнаружил вирусы во фруктах и помидорах из Турции

Фрукты и томаты, завезённые из Турции, оказались заражены вирусом коричневой морщинистости. Об этом Россельхознадзор сообщил Министерству сельского и лесного хозяйства этой страны. Также в 2021 году выявлено 79 случаев превышения гигиенических нормативов содержания остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов.

Россельхознадзор планирует заключить с Турцией межведомственное соглашение о сотрудничестве в этой области. Проект документа направлен турецкой стороне, российское ведомство ожидает по нему предложений и комментариев.

Россельхознадзор обеспокоен выявлением бурой монилиозной гнили (Moniliniafructicola) во фруктах, поставляемых из Турции, и попросил принять меры для усиления контроля и обеспечения фитосанитарной безопасности продукции, предназначенной для экспорта в РФ, — сообщается на сайте Россельхознадзора.

Россельхознадзор также хочет согласовать формы сертификата об отсутствии ГМО в семенах и посадочном материале, экспортируемых в Россию.

Вирус коричневой морщинистости плодов томата (ToBRFV) является опасным патогеном овощных культур, таких как томат и перец. Могут появиться некрозы на цветоножке, чашечке цветка и черешке. Симптомы у плодов развиваются в течение 12–18 дней после заражения.

Ранее сообщалось, что увеличение квоты на ввоз помидоров из Турции не окажет существенного влияния на внутренний российский рынок из-за незначительности объёма. Минсельхоз опубликовал проект приказа, согласно которому квота на ввоз турецких томатов увеличивается до 150 тыс. тонн. В начале текущего года квота на поставки помидоров из Турции была увеличена с 50 тыс. тонн до 100 тыс. тонн.