https://static.news.ru/photo/ec3d2f20-df43-11e9-b5cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

ВТБ запускает в Москве свой виртуальный мобильный оператор «ВТБ Мобайл». Он начинает работать в тестовом режиме 25 сентября на платформе Tele2.

Базовый пакет оператора составляют 150 минут звонков по России, 3 Гб Интернета и 50 СМС-сообщений. Бесплатное получение базового пакета связи ждёт пользователей пакета ВТБ «Мультикарта», сообщает газета « Коммерсант ».

Подключиться к новому оператору в первый день его работы можно будет в пяти офисах ВТБ. Во всех московских офисах подобная услуга станет предоставляться до конца 2019 года. Следующим городом, где появится «ВТБ Мобайл», в октябре станет Санкт-Петербург. На 2020 год запланировано распространение предложения на 15 регионов РФ.

Ранее News.ru сообщал, что ВТБ вложил около $5 млн в новый катарский банк CQUR Bank. Он начнёт работу в ближайшее время. Новым для кредитной организации является и весь экономический рынок ближневосточного государства, сообщили в пресс-службе ВТБ. Там выразили уверенность, что он «потенциально очень прибыльный и интересный».