Виноделы назвали условия для обеспечения России своим натуральным вином

https://static.news.ru/photo/354fd5f2-4990-11eb-8a6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

России нужно не менее 250 тыс. га виноградников для обеспечения страны натуральным вином из винограда. Сейчас их втрое меньше — 80 тыс. га, что не может сделать страну в этом плане самодостаточной.

Чтобы выйти на самообеспечение, российским виноделам нужно не менее 10–15 лет, но виноделы на ставят себе такой задачи, рассказал председатель совета НКО «Союз виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселёв.

У людей должна быть возможность выбора. На прилавках должно быть и прекрасное отечественное вино, и лучшие вина других стран и континентов, — заявил эксперт в интервью «Известиям».

У российских виноделов, по словам Киселёва, другая цель: сделать бренд «Вино России» понятным всем знатокам вина и чтобы винодельческая держава России появилась на карте мира наряду с Италией, Францией, Новым Светом.

На сегодня вступил в силу закон об ограничении использования дешёвого виноматериала в российском вине. До этого значительная часть «российского шампанского» имела зарубежное происхождение: его делали из балка ЧИЛИ, ЮАР, Испании и Португалии.

Владельцам этих бизнесов пришлось принять непростое решение, однако крупнейшие предприятия отрасли уже работают на отечественном сырье. Прекратились поставки импортного балка для производства отечественных вин. Вырос спрос на виноград Крыма и Дагестана.

Ранее NEWS.ru сообщал, что при выборе шампанского необходимо обращать пристальное внимание на этикетку на бутылке. На многих бутылках в отечественных магазинах красуется надпись «газированный винный напиток». Эти слова на этикетке сразу должны привести к выводу, что это спиртное покупать не стоит.