Виноделы Франции могут потерять свыше €1 млрд из-за пошлин США

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Пошлины Соединённых Штатов Америки на французские вина и коньяк могут обойтись виноделам Франции потерями более чем в €1 млрд, считает руководитель Федерации экспортёров вина и спиртных напитков (FEVS) Пятой республики Жирон Сезар.

Офис торгового представителя США (USTR) 30 декабря 2020 года сообщил о повышении налогов на часть продукции из Европейского союза (ЕС). В список товаров, облагаемых дополнительными платежами, попали оборудование для авиастроения, некоторые вина, коньяк и бренди из Франции и ФРГ. USTR не уточнил, когда пошлины вступят в силу, но отметил, что детали станут известны «в ближайшем будущем», передаёт Reuters.

Сезар отметил, что политика Белого дома похожа на тяжёлый «удар дубиной» в сражении, к которому Париж «не имеет никакого отношения», особенно виноделы. Эксперт также указал, что влияние новых налогов на сбыт коньяка в США окажется «значительным».

Осенью 2019-го Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Вашингтону обложить пошлинами ввозимые товары из ЕС на $7,5 млрд в год в ходе разбирательства о финансировании ЕС Airbus. Позже ВТО дала добро и самому Евросоюзу ввести налоги на продукцию из США объёмом $4 млрд ежегодно в ответ на поддержку, выделенную Белым домом Boeing.

Накануне палата общин парламента Великобритании утвердила во втором чтении законопроект о торговом соглашении с Европейским союзом по Brexit. Согласно результатам голосования, законопроект поддержал 521 депутат, против проголосовали 73. В свою очередь спикер палаты общин британского парламента Линдси Хойл сообщил, что британская королева Елизавета II выдала документу так называемую королевскую санкцию, после чего билль вступил в силу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что импорт целого ряда видов железнодорожной продукции может быть запрещён с Украины в Россию. Ограничение будет касаться не только колёс, но и осей, крупного вагонного литья и заготовок.