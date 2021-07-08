Стало известно, на сколько подорожают российские вина

В 2021–2022 годах оптовые цены на российские вина могут вырасти на 15–20%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «Российское виноделие» рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».
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Аналитики отмечают, что для более точного прогноза необходимо увидеть результаты урожая текущего года. По их данным, повышение стоимости произойдёт в связи с подорожанием винограда, прошлогодним неурожаем, нехваткой отечественного сырья, а также ослаблением национальной валюты.
Кроме того, популярность и высокий спрос на российское вино позволяют производителям поднимать на него цены.
Ранее стало известно, что дистрибуционное подразделение Moet Hennessy приостанавливает отгрузку некоторой своей продукции в РФ. Это сделано из-за вступления в силу закона, запрещающего иностранным производителям использовать слово «шампанское» при торговле в России. Теперь так называть соответствующую продукцию могут только отечественные производители.