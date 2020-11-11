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Виктора Хмарина избрали и. о. председателя правления «РусГидро»

19:21, 11 ноября 2020
Виктор Хмарин Виктор Хмарин Фото: facebook.com/rushydro

Совет директоров «РусГидро» избрал Виктора Хмарина исполняющим обязанности председателя правления компании. Решение вступает в силу 11 ноября.

Сообщение об этом появилось на портале корпоративной информации компании.

Избрать члена правления, первого заместителя генерального директора Хмарина Виктора Викторовича исполняющим обязанности председателя правления — генерального директора с 11.11.2020, — говорится в нём.

При этом председателем совета директоров компании избран вице-премьер РФ, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин освободил Александра Новака от должности министра энергетики, назначив его заместителем председателя правительства.

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