Виктора Хмарина избрали и. о. председателя правления «РусГидро»

Совет директоров «РусГидро» избрал Виктора Хмарина исполняющим обязанности председателя правления компании. Решение вступает в силу 11 ноября.
Сообщение об этом появилось на портале корпоративной информации компании.
Избрать члена правления, первого заместителя генерального директора Хмарина Виктора Викторовича исполняющим обязанности председателя правления — генерального директора с 11.11.2020, — говорится в нём.
При этом председателем совета директоров компании избран вице-премьер РФ, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев,
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