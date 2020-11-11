Виктора Хмарина избрали и. о. председателя правления «РусГидро»

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Россияне в октябре потратили на повседневные расходы на 5,7% больше, чем в сентябре. Об этом сообщают социологи одного из исследовательских центров.

Эксперты подсчитали, что реальные расходы, очищенные от инфляции, у жителей страны за месяц увеличились на 5,6%. Этот показатель стал рекордным для октября, превысив показатели всех прошлых лет. При этом чем...