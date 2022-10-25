Вице-спикер Госдумы Бабаков назвал реальным рост экономики РФ на 10% в год

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Александр Бабаков

Вице-спикер Госдумы России Александр Бабаков считает реальным рост экономики России на 10% в год в обозримом будущем, сообщает ИА SM.News. При этом парламентарий оценил реальный спад российской экономики в 2–2,5%, в отличие от более пессимистичных западных прогнозов. Депутат также выразил уверенность в том, что скоро Россия выйдет на 10-процентный рост валового внутреннего продукта (ВВП).

Наш потребитель сейчас получает уже гарантии того, что в ближайшее время все прогнозы тех организаций, к которым даже не стоит апеллировать, но мы еще иногда по остаточному принципу обращаемся к их мнению, о спаде ВВП в размере 3,5% неверны. Мы же видим гораздо меньше. Может быть, 2–2,5%, — считает Бабаков.

По мнению парламентария, российского потребителя ожидают удивительные события, связанные с колоссальным развитием потребительского рынка, а главное, промышленности. Он пояснил, что это обеспечит россиянам новые рабочие места и приведет к повышению доходов государственного бюджета. В этой связи Бабаков призвал поддержать правительство России в этих начинаниях с той целью, чтобы заложить основу для серьезного роста в ближайшие годы.

22 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании сообщил о том, что в новом прогнозе правительства РФ в ближайшие три года бюджет страны будет дефицитным. Так, согласно оценкам кабинета министров, в 2023 году в государственную казну поступит 26,13 трлн рублей, однако расходы составят 29,56 трлн рублей. По словам Мишустина, к 2024 году рост экономики должен быть на уровне выше 2%.