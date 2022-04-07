Вице-президент «Роснефти» объяснил, от чего зависят цены на бензин

Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев в беседе с NEWS.ru заявил, что цены на бензин в России сейчас местами дешевеют. Он пояснил, что стоимость бензина от цен на нефть зависит минимально.

Цены на бензин определяются фискальными платежами, налоги и прочие вещи. В своё время был придуман демпфер, который работал, но он не снижал цены, а его задачей было компенсировать колебания. В какой-то степени с этим справлялся. Там много есть проблем и вопросов, но у нас отрасль в целом, в частности нефтепереработка, является в значительной степени источником дохода от бюджета, — объяснил Леонтьев.

Ранее член правления Независимого топливного союза Григорий Баженов посоветовал убрать демпфер и снизить акциз на топливо, чтобы уменьшить стоимость бензина в России. Он считает, что в таком случае удастся и сдерживать инфляцию. Прогнозируя, как изменятся цены на бензин и дизель в России, Баженов ожидает снижение на три-четыре рубля. К этому должно привести то, что экспорт топлива в Европу ограничивается, поставки переориентируются, увеличатся объёмы запаса.

Вице-премьер РФ Александр Новак пообещал, что правительство России, ФАС и Минэнерго будут следить за ценами на электроэнергию и нефтепродукты и не допускать их необоснованного завышения.