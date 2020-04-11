Вопят и пыжатся: вице-президент «Лукойла» рассказал о нефтяных потерях США

https://static.news.ru/photo/47468b20-7c04-11ea-8e96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shane Bevel/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США даже без учёта сделки ОПЕК+ до конца 2020 года могут сократить добычу нефти на 2,5-3 млн баррелей в сутки. Главной причиной этого станет снижение стоимости нефти и перенасыщенность рынка, заявил вице-президент и совладелец российской компании «Лукойл» Леонид Федун.

По его мнению, «у них будет самое сильное сокращение добычи, как бы они ни пыжились».

Нефтехранилища у них практически переполнены, мелкие сланцевые компании вопят, и они готовы были войти в сделку. Но мейджоры — Exxon и Chevron — выступили категорически против, рассчитывая, что смогут скупить всю эту мелочь, — сказал Федун в интервью РБК.

Он отметил, что нивелировать падение спроса на топливо позволит сокращение добычи на 15-16 млн баррелей в сутки, на которое согласились ряд стран.

Вице-президент «Лукойла» уточнил, что всего за месяц переизбыток нефти составил около 1 млрд баррелей, это «гигантское количество», которое будет непросто вывести с рынка.

По прогнозам ОПЕК, падение спроса на нефть в апреле может достигнуть 20 млн баррелей в сутки, а в среднем по году — 7 млн баррелей.

Ранее государства-экспортёры согласовали новое соглашение по сокращению добычи нефти. Оно будет действовать два года, и в нём примут участие 23 страны, писал NEWS.ru.