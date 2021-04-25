Вице-президент ЛУКОЙЛа предсказал бессрочное продление сделки ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/30533f24-a667-11eb-83aa-96000091f725_660.jpg Леонид Федун Фото: lukoil/vk.com

Вице-президент ЛУКОЙЛа, зампред комитета по климату Российского союза промышленников и предпринимателей Леонид Федун считает, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти рассчитана на длительную историческую перспективу. Об этом он сообщил в интервью телеканалу РБК.

В условиях новых климатических реалий, может быть, она даже навсегда, — заявил Федун.

Соглашение о рекордном сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки заключили в 2020 году страны ОПЕК, Россия и другие производители нефти, не входящие в картель. Оно рассчитано на два года (до мая 2022 года) и предусматривает постепенное увеличение объёма добычи.

В прошлом году, когда цены на Urals рухнули в четыре раза, а на WTI впервые упали ниже нуля, участникам нефтяного рынка «удалось пройти по грани» и «избежать катастрофы», отметил Федун.

Он добавил, что именно сделка ОПЕК+ позволила скорректировать рынок и убрать излишки нефти. И благодаря этому Россия получила за неполный 2020 год более 2 трлн рублей дополнительных доходов.

С начала года нефть подорожала на 30%, она может прибавить в цене ещё порядка 10%. Однако в отдалённой перспективе всё не так оптимистично — аналитики Wood Mackenzie пророчат Brent обвал до $10 за баррель после перехода к «зелёной» энергетике. Спрос на нефть начнёт падать уже с 2023 года и к середине XXI века упадёт на 70% по отношению к сегодняшнему.

Это случится, если ведущие экономики мира будут решительны в соблюдении Парижского соглашения по климату и перейдут на «зелёные» энергоносители. Особую угрозу, по мнению аналитиков, представляет электрификация транспорта и промышленности. Это может вытеснить нефть из энергобаланса и уничтожить рынок. Согласно такому сценарию, уже к 2030 году цена Brent опустится до $37–42 за баррель, а к 2050-му — до $10.