Российское правительство поручило вице-премьерам Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину совместно с Центробанком к 16 марта представить главе кабмина Михаилу Мишустину предложения по снижению размера выплат россиян по ипотечным кредитам.
Согласно перечню поручений по итогам заседания правительства,
Помимо этого, Минстрой, Минэкономразвития и Росреестр должны до 16 марта проработать предложения по вовлечению неэффективно используемых земельных участков в сферу строительства жилых домов.
Как писал NEWS.ru, ранее Марат Хуснуллин прокомментировал ипотечную ставку в России. По его словам, 9% — это преступление. Хуснуллин считает, что национальный проект «Жильё и городская среда» не получится реализовать без снижения процентов по ипотеке.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен