Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское правительство поручило вице-премьерам Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину совместно с Центробанком к 16 марта представить главе кабмина Михаилу Мишустину предложения по снижению размера выплат россиян по ипотечным кредитам.

Согласно перечню поручений по итогам заседания правительства, размещённому на сайте правительства, инициативы также должны содержать механизм создания условий рефинансирования уже выданных займов в упрощённом порядке.

Помимо этого, Минстрой, Минэкономразвития и Росреестр должны до 16 марта проработать предложения по вовлечению неэффективно используемых земельных участков в сферу строительства жилых домов.

Как писал NEWS.ru, ранее Марат Хуснуллин прокомментировал ипотечную ставку в России. По его словам, 9% — это преступление. Хуснуллин считает, что национальный проект «Жильё и городская среда» не получится реализовать без снижения процентов по ипотеке.

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