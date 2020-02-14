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Компания Facebook в 2020 году не станет проводить запланированную на начало марта международную конференцию по маркетингу в Сан-Франциско. Отказ от мероприятия, ежегодно приносившего городу прибыль в размере около $11 млн, вызван вспышкой в Китае заболевания от нового коронавируса.

Представитель Facebook Энтони Харрисон заявил, что конференцию отменили «в целях предосторожности», сообщает газета San Francisco Chronicle. При этом в компании добавили, что следующее подобное мероприятие запланировано на 2021 год. Ранее...