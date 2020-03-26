https://static.news.ru/photo/05faffc2-6eb0-11ea-857d-fa163e074e61_660.jpg Юрий Борисов Фото: opk.km.duma.gov.ru

Вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам совещания у председателя правительства Михаила Мишустина заявил, что кризисная ситуация — это самое подходящее время для рывка в некоторых сферах, например, в производстве электроники.

Как передаёт РИА Новости, Борисов мотивировал своё мнение тем, что в условиях кризиса России необходимо развивать несырьевые промышленные отрасли. Одной из таких отраслей может стать электроника.

Мишустин в ходе совещания ранее заявил о необходимости наладить в России разработку и производство электронных компонентов, чтобы не зависеть в этом вопросе от поставок из-за рубежа, сообщал NEWS.ru. Глава кабмина отметил, что во всём мире идёт стремительное развитие искусственного интеллекта и повсеместно внедряются цифровые технологии, а РФ в этой сфере должна следовать мировым тенденциям.