Вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам совещания у председателя правительства Михаила Мишустина заявил, что кризисная ситуация — это самое подходящее время для рывка в некоторых сферах, например, в производстве электроники.
Как
Мишустин в ходе совещания ранее заявил о необходимости наладить в России разработку и производство электронных компонентов, чтобы не зависеть в этом вопросе от поставок из-за рубежа, сообщал NEWS.ru. Глава кабмина отметил, что во всём мире идёт стремительное развитие искусственного интеллекта и повсеместно внедряются цифровые технологии, а РФ в этой сфере должна следовать мировым тенденциям.
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