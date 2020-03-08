https://static.news.ru/photo/4f07d0d6-6146-11ea-9642-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань отложили в связи с высокой стоимостью. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Железную дорогу пока отложили, так как он [проект] имеет большую финансовую ёмкость, и пока не подтверждён пассажиропоток, — цитирует его ТАСС.

Однако он отметил, что автомобильная дорога Москва — Казань будет построена обязательно. Хуснуллин добавил, что сейчас идёт разработка проектной документации.

Ранее, как писал NEWS.ru, флешмоб против строительства трассы Москва — Казань прошёл в деревне Гридино Владимирской области. Местные жители выстроились в аббревиатуру SOS.