Проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань отложили в связи с высокой стоимостью. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Железную дорогу пока отложили, так как он [проект] имеет большую финансовую ёмкость, и пока не подтверждён пассажиропоток, —
цитируетего ТАСС.
Однако он отметил, что автомобильная дорога Москва — Казань будет построена обязательно. Хуснуллин добавил, что сейчас идёт разработка проектной документации.
Ранее, как писал NEWS.ru, флешмоб против строительства трассы Москва — Казань прошёл в деревне Гридино Владимирской области. Местные жители выстроились в аббревиатуру SOS.
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