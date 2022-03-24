Вице-премьер Крыма: жители юга Украины начали переходить на рубли

В южных регионах Украины, находящихся под контролем ВС РФ, начали пользоваться рублями вместо расчётов в гривнах, сообщил РИА Новости вице-премьер региона Георгий Мурадов. По его словам, речь идёт о Херсонской области и населённых пунктах Запорожской области в Приазовье, включая Мелитополь.

В южных регионах Украины, контролируемых российскими Вооружёнными силами, уже начали постепенно пользоваться рублями, отказываясь от расчётов в гривнах, — сказал Мурадов.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что жители Херсонской области Украины будут получать пенсии и зарплаты в рублях, так как гривен у уполномоченных органов нет, а людям нужно платить деньги. По его словам, процесс перехода на рубли идёт постепенно.

В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил, что Россия поддержит проведение референдумов о судьбе южных областей Украины, если такое желание выразят местные жители. По его словам, на такие референдумы могут быть вынесены вопросы признания независимости или присоединения к РФ. Они могут быть проведены в Запорожье, Херсонской и Николаевской областях, а также в Одессе, которую Луговой назвал «символом государства российского и истории» наряду с Севастополем.