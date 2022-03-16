Вице-премьер Борисов: паузы в работе авиапрома в РФ нет и не будет
Вице-премьер Борисов заявил, что в России ускорят реализацию проектов MC-21 и SSJ 100
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
14:30, 16 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В России будет ускорена работа над отечественными гражданскими самолётами МС-21 и Sukhoi Superjet 100, приводит «Интерфакс» цитату вице-премьера РФ Юрия Борисова. По его словам, авиационную промышленность никто на паузу ставить не собирается.
Никакой паузы в работе предприятий нет и не будет. Все продолжают работу. Еще раз подчеркну, мы форсируем реализацию наших флагманских проектов МС-21 и SSJ100, — заявил Борисов в ходе совещания на авиационном заводе в Ульяновске.
Вице-премьер напомнил, что за последние несколько лет российский авиапром развернул программы импортозамещения и ключевой задачей является сдвиг реализации этих программ на более ранние сроки. По его словам, над этим работает вся кооперация, включая двигателистов, приборостроителей и т. д.
Ранее об ускоренной разработке антикризисных мер для авиапрома сообщили в Росавиации. Данные решения направлены на сохранение авиатранспортных предприятий с учётом антикризисного опыта 2020 года.
Принять антикризисные меры решили и в московском аэропорту Шереметьево. Организация временно приостановила инвестиции, а также закрыла терминалы E, D и третью взлётно-посадочную полосу. Кроме того, аэропорт сократит непроизводственные расходы, оптимизирует техпроцессы и изменит график работы межтерминального железнодорожного перехода.