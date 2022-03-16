Вице-премьер Борисов: паузы в работе авиапрома в РФ нет и не будет

В России будет ускорена работа над отечественными гражданскими самолётами МС-21 и Sukhoi Superjet 100, приводит «Интерфакс» цитату вице-премьера РФ Юрия Борисова. По его словам, авиационную промышленность никто на паузу ставить не собирается.

Никакой паузы в работе предприятий нет и не будет. Все продолжают работу. Еще раз подчеркну, мы форсируем реализацию наших флагманских проектов МС-21 и SSJ 100, — заявил Борисов в ходе совещания на авиационном заводе в Ульяновске.

Вице-премьер напомнил, что за последние несколько лет российский авиапром развернул программы импортозамещения и ключевой задачей является сдвиг реализации этих программ на более ранние сроки. По его словам, над этим работает вся кооперация, включая двигателистов, приборостроителей и т. д.

Ранее об ускоренной разработке антикризисных мер для авиапрома сообщили в Росавиации. Данные решения направлены на сохранение авиатранспортных предприятий с учётом антикризисного опыта 2020 года.