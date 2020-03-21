https://static.news.ru/photo/4ea115fa-6b53-11ea-9a11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Первый вице-премьер Андрей Белоусов считает, что цена нефти скорректируется в диапазоне $35–40 за баррель.

Есть оценки, в том числе нашего Минэнерго, что она ещё выше будет, за $40. Ну, будущее покажет, кто прав, — сказал он в эфире «Россия 1».

9 марта нефтяные рынки обрушились более чем на 30%. Это произошло из-за того, что Москва отклонила предложение Эр-Рияда о допсокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки в рамках ОПЕК+.

В ответ на это Саудовская Аравия заявила о готовности предложить Европе тройные объёмы нефти по цене $25 за баррель, что намного дешевле российских углеводородов. По предварительным данным, крупные НПЗ сырьевых предприятий — Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa — получили предложения от королевства по лимитам поставок чёрного золота, намного превышающим традиционные рамки. Теперь Эр-Рияд собирается увеличить добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки.

Ранее NEWS.ru писал, что аналитик японского банка Mizuho Пол Санки предсказал падение стоимости нефти ниже нуля. По его мнению, эту ситуацию спровоцирует чрезмерный избыток сырья на рынке.