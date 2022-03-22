Вице-мэр: товарооборот Москвы и ОАЭ в 2021 году вырос вдвое

В 2021 году товарооборот столицы России и ОАЭ вырос на 116% и превысил 1,1 миллиарда долларов, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в беседе с РИАМО. По его словам, Москва — главный российский поставщик несырьевых неэнергетических товаров в Объединённые Арабские Эмираты: доля столицы составила 26% от общероссийского ННЭ.

Объединённые Арабские Эмираты являются перспективным направлением для ведения бизнеса. Среди факторов, которые привлекают компании для работы в стране, можно выделить льготное налогообложение, конкурентную экономику, низкие ставки на импорт и выгодное географическое положение, — отметил вице-мэр.

Он добавил, что доля столичного экспорта товаров несырьевого неэнергетического сектора в ОАЭ повышается, в том числе за счёт многократного увеличения поставок промышленных товаров.

Ранее сообщалось, что в 2020 году товарооборот России и Объединённых Арабских Эмиратов достиг рекордного уровня в $3,3 млрд. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на церемонии открытия Национального дня России на «Экспо-2020» в Дубае. Помимо торговых связей в 2020 году активно развивалось взаимодействие в энергетической сфере, авиастроении и других высокотехнологичных отраслях.