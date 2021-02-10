Вице-канцлера ФРГ вызвали в бундестаг на слушания по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/1e3e5f82-6be6-11eb-b29e-96000091f725_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц экстренно вызван в бундестаг. Он должен присутствовать на слушаниях по ситуации в России и вокруг строительства газопровода «Северный поток — 2».

При этом выступление политика не запланировано, сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что в момент вызова в парламент страны Шольц находился на другом совещании, где с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главами федеральных земель обсуждал борьбу с коронавирусом.

Слушания, на которые вызван немецкий вице-канцлер, проходят по инициативе представителей фракции «Зелёные/Союз 90». Они объяснили необходимость присутствия Шольца тем, что он непосредственно вовлечён в дебаты вокруг строительства газопровода.

За вызов Шольца при повторном голосовании высказалось большинство депутатов бундестага.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ФРГ опровергли данные о «грязной сделке» с США по «Северному потоку — 2». Власти Германии назвали несоответствующей реальности информацию о том, что Берлин якобы предлагал Вашингтону миллиардную сделку по «Северному потоку — 2» в обмен на отказ США от санкций против проекта. Об этом заявила министр охраны окружающей среды Германии Свенья Шульце.