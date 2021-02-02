Вице-канцлер ФРГ уверен, что «Северный поток — 2» в итоге достроят

https://static.news.ru/photo/f6c14ef6-6541-11eb-8a4c-96000091f725_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вице-канцлер ФРГ, министр финансов Германии Олаф Шольц высказал своё мнение относительно будущего проекта «Северный поток — 2». Он выразил уверенность в том, что в итоге газопровод будет достроен.

Шольц заявил об этом в ходе онлайн-конференции «Европа-2021». Мероприятие было организовано рядом крупных немецких СМИ.

Ведущие конференции спросили вице-канцлера, будет ли, по его мнению, достроен газопровод. На этот вопрос Шольц ответил утвердительно.

Участники конференции заметили, что важные партнёры Германии в США и ЕС выступают против реализации проекта. В ответ на это министр сказал, что некие сложности действительно есть.

Однако европейские государства вместе объяснили — вполне детально, — что они придерживаются мнения, что это европейский вопрос и что они не хотят, чтобы другие вмешивались. А там посмотрим, — цитирует Шольца ТАСС.

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.

Как ранее передавал NEWS.ru, бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер высказал мнение, что нападки на Россию не соответствуют мнению большинства в Германии. По его мнению, если Берлин остановит строительство газопровода «Северный поток — 2», тогда окажется, что с точки зрения энергетической политики власти будут «рубить сук, на котором сидят». Политик отметил, что мнение немцев относительно этого проекта отличается от того, что «часто пишут печатные СМИ».