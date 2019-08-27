https://static.news.ru/photo/a4708726-c94c-11e9-a4a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Крупноузловая сборка вертолётов гражданского назначения семейства «Ми» на базе Алма-Атинского авиаремонтного завода № 405 начнётся в 2020 году.

Кроме того, запланированы и другие двусторонние проекты с акцентом на интеграцию продукции казахстанских предприятий в производство авиабортов, выпускаемых в России, сообщает ТАСС .

Как писал News.ru ранее, холдинг «Вертолёты России» (входит в Ростех) разрабатывает принципиально новую машину. При её создании будут объединены все значимые наработки конструкторских бюро Миля и Камова, а также Казанского вертолётного завода.