Крупноузловая сборка вертолётов гражданского назначения семейства «Ми» на базе Алма-Атинского авиаремонтного завода № 405 начнётся в 2020 году.
Кроме того, запланированы и другие двусторонние проекты с акцентом на интеграцию продукции казахстанских предприятий в производство авиабортов, выпускаемых в России, сообщает
Как писал News.ru ранее, холдинг «Вертолёты России» (входит в Ростех) разрабатывает принципиально новую машину. При её создании будут объединены все значимые наработки конструкторских бюро Миля и Камова, а также Казанского вертолётного завода.