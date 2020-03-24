https://static.news.ru/photo/c8600f1e-6daa-11ea-ae90-fa163e074e61_660.jpg Фото: flot.gazprom.ru

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», который может помочь завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», продолжает двигаться в направлении Кейптауна в ЮАР. Об этом свидетельствуют данные мониторингового интернет-ресурса Myshiptracking.

Судно, которое принадлежит «Газпром флоту», покинуло порт города Находки на Дальнем Востоке и отправилось в сторону Сингапура ещё в феврале. В пункт назначения оно должно было прийти 22 февраля, однако вскоре начало «петлять», постоянно меняя маршрут. Сначала он был изменён на Шри-Ланку, потом курс был проложен до города Суэц, но позже изменился на порт Мапуту в Мозамбике. В Кейптаун судно должно прийти 27 марта, передаёт ТАСС.

После того как в конце 2019 года США ввели санкции против подрядчиков газопровода, строительство «Северного потока — 2» было приостановлено.

Президент РФ Владимир Путин в январе 2020 года пообещал достроить газовую магистраль силами российских подрядчиков. Министр энергетики Александр Новак называл возможным достройщиком судно «Академик Черский».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данный момент газопровод построен примерно на 93%.