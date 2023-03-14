«Вернется время золота»: экономист о передовых валютах будущего Экономист Разуваев: привязанные к золоту валюты в будущем станут более предпочтительны

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Привязанные к золоту валюты будут более предпочтительны в будущем, заявил в беседе с «360» экономист Александр Разуваев. При этом он уверен, что на данный момент положение американского доллара незыблемо, а альтернатив ему нет. Эксперт добавил, что его доля в международных расчетах достигает 40% и резкого изменения положения ждать не стоит.

Думаю, вернется время золота. И валюты, которые будут к нему привязаны, будут более предпочтительны <...> Пока альтернативы нет в международных расчетах доля доллара достигает 40%. Поэтому резких изменений тут пока не будет, но что со временем произойдет — никто не знает, — заявил Разуваев.

Экономист добавил, что в декабре 2022 года ожидалось появление новой валюты от стран БРИКС, однако пока этот фактор не способен серьезно повлиять на доллар. Помимо того, заморозка российских активов ударила по доверию к американской валюте. Также эксперт подчеркнул, что если США будут дальше повышать базовую ставку, это убьет банковскую систему страны.

Экономист Николай Кульбака ранее заявил, что юань получит шанс стать резервной валютой и занять место американского доллара не раньше, чем через 10 лет. Он отметил, что единая мировая валюта выгодна всем, при этом никто специально оспаривать первенство доллара не станет.