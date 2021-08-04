Верховный суд подтвердил возможность изъятия единственного жилья у банкрота
Верховный суд России утвердил положение, согласно которому кредиторы вправе продать на торгах единственное дорогое жильё банкрота. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что в таком случае должнику обязаны
В Верховном суде объяснили, что более дешёвое жильё взамен единственного дорогого банкроту может приобрести не только кредитор, но и финансовый управляющий. Право собственности на дорогое жильё должно прекратиться не ранее возникновения права собственности на дешёвое.
Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России получит право на арест трёх типов имущества. Это произойдёт в случае принятия поправок к Налоговому кодексу о предварительных обеспечительных мерах. За налоговые долги можно будет ограничивать собственника в возможности отчуждать и закладывать недвижимость.
Кроме того, ФНС будет вправе арестовать автотранспорт, ценные бумаги и «предметы дизайна служебных помещений» (мебель, предметы искусства). Также могут забрать прочие активы — но не готовую продукцию, сырьё и материалы.