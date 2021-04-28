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Российский миллиардер Рыбаков раскритиковал ипотеку

18:13, 28 апреля 2021
Игорь Рыбаков Игорь Рыбаков Фото: Игорь Рыбаков/vk.com

Размер долговых обязательств по ипотеке не должен превышать 10% доходов. Об этом заявил российский миллиардер Игорь Рыбаков. Он назвал верхом цинизма то, что бедных людей загоняют в ещё большую долговую яму, пишут «Новые известия».

На своём YouTube-канале бизнесмен раскритиковал основные аргументы «поклонников ипотеки». Он отметил, что заявление о том, что ипотека выгодна, поскольку жилье всё время растёт в цене, не имеет смысла.

Если твои доходы не растут, то какая разница, что растут цены на твою номинальную камеру для спанья? — сказал он.

Миллиардер подчеркнул, что никогда не возьмёт на работу человека, которому страшно от того, что он не внесёт ипотечный платеж. Для него важны партнёры, свободные люди, а не те, которые попали в зависимость банка.

Он также раскритиковал мнение о том, что ипотека мотивирует. По словам Рыбакова, ипотека мотивирует только на зависимость, узколобость и вызывает страх потерять квартиру.

Ипотека делает из человека заложника, раба, которому необходимо обслуживать кредит, — добавил он.

Рыбаков выступил также против заявления, что если в старости не будет своей квартиры, хотя бы в ипотеку, то придётся бомжевать под мостом. Бизнесмен уверен, что старость пройдёт плохо в том случае, если доходы не росли и человек не смог создать себе «финансовую подушку».

Ранее Игорь Рыбаков объяснил свою позицию в отношении ипотечных кредитов, рассказав, что банки пользуются неумением граждан считать. Он также выделил две категории людей, берущих ипотечный кредит. К первой он отнёс бедных, выплачивающих по ипотеке несколько десятков лет. При этом переплата сопоставима со стоимостью нескольких квартир. Ко второй категории, по словам Рыбакова, относятся «счастливчики», досрочно погасившие кредит.

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