Veon договорился с ВТБ о рефинансировании кредитного соглашения

https://static.news.ru/photo/917b9566-c21b-11ea-8015-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

ВТБ рефинансирует существующее кредитное соглашение с Veon Holdings B.V. («дочка» телекоммуникационного холдинга Veon).

Veon объявила сегодня, что ее дочерняя компания Veon Holdings B. V. успешно рефинансировала свое существующее кредитное соглашение с банком ВТБ на сумму 30 млрд рублей, что приблизительно равно приблизительно $422 млн, — говорится в релизе, которое было опубликовано на официальном сайте компании.

Финансовый директор холдинга Серкан Окандан отметил, что заключение данной сделки позволит улучшить структуру капитала Veon, а также повысить финансовую гибкость компании.

Холдинг VEON контролирует телекоммуникационные активы в странах СНГ и в ряде стран Азии и Африки. В группу входят российский сотовый оператор «Вымпел-Коммуникации», украинский «Киевстар», сотовые операторы в ряде стран СНГ, бренды Djezzy в Алжире, Banglalink в Бангладеш и Jazz в Пакистане.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, входящая в «Альфа-групп» Михаила Фридмана и партнеров — ей принадлежит 47,9% акций, еще 19,7% владеет норвежский холдинг Telenor.

Как писал NEWS.ru, что холдинг Veon Ltd., владеющий компанией «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), считает, что затраты на исполнение требований «пакета Яровой» составят 45 млрд рублей за пять лет.