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Газопровод «Турецкий поток» не следует рассматривать как проект, реализация которого осуществляется только в интересах России. Это несправедливо по отношению к другим странам, участвующим в проекте, считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он напомнил, что в проект также вовлечены такие европейские страны как Турция, Болгария, Сербия, Венгрия. Большинство из них — члены НАТО или Евросоюза.

Мы [страны Европы] должны обеспечить поставки газа, мы должны обеспечить нашу безопасность. И очевидно, нам необходимо вести диалог с Россией, — цитирует Сийярто ТАСС.

Это важно желать, так как других возможностей нет, подчеркнул глава венгерского МИД.

Ранее NEWS.ru писал, что сенат Конгресса США утвердил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, с помощью которого будет выделен $1 млрд на энергобезопасность Европы.