Газопровод «Турецкий поток» не следует рассматривать как проект, реализация которого осуществляется только в интересах России. Это несправедливо по отношению к другим странам, участвующим в проекте, считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Он напомнил, что в проект также вовлечены такие европейские страны как Турция, Болгария, Сербия, Венгрия. Большинство из них — члены НАТО или Евросоюза.
Мы [страны Европы] должны обеспечить поставки газа, мы должны обеспечить нашу безопасность. И очевидно, нам необходимо вести диалог с Россией, — цитирует Сийярто ТАСС.
Это важно желать, так как других возможностей нет, подчеркнул глава венгерского МИД.
Ранее NEWS.ru писал, что сенат Конгресса США утвердил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, с помощью которого будет выделен $1 млрд на энергобезопасность Европы.