Венгрия выступила инициатором по оплате транзита нефти по «Дружбе» Венгерская компания MOL предложила оплатить транзит российской нефти через «Дружбу»

Фото: molgroup.info

Венгерская нефтегазовая компания MOL начала переговоры о взятии на себя обязательств по расчету за транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», передает РИА Новости. Как заявили в компании, прокачка остановлена из-за технических неполадок со стороны банков, так как оплачивала транзитные услуги российская сторона.

Транспортировка сырой нефти по трубопроводу «Дружба» несколько дней приостановлена, по нашим сведениям, из-за того, что возникли технические проблемы со стороны банков в связи с оплатой транзита российской стороной, — говорится в сообщении.

4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку нефти РФ по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в Венгрию, Чехию и Словакию, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. Советник президента «Транснефти» Игорь Демин уточнил, что транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии при этом продолжается.

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики, эксперт по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Владимир Демидов заявил, что остановка «Укртранснафтой» прокачки газа — это не решение киевских властей, а целенаправленное давление на Венгрию со стороны Евросоюза.