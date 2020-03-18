https://static.news.ru/photo/ac89c0b6-6920-11ea-bb6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Совет Федерации/facebook.com

Венгерское правительство ведёт переговоры с Россией о наращивании поставок газа до уровня в 4,2 млрд кубометров, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Закреплена договорённость с «Газпромом» о приобретении 2,2 млрд кубометров газа, которая в принципе перекрывает все насущные потребности Венгрии на предстоящий период, — отметил Сийярто на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Он добавил, что также обсуждается вопрос о дополнительных поставках 1,5 млрд кубометров газа с прицелом уже на предстоящий год. Таким образом объёмы достигнут 4,2 млрд кубометров, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Болгария начала получать газ из России с территории Турции по трубопроводу «Турецкий поток», а не через Румынию, как ранее. Смена точки доставки топлива позволит Софии сэкономить более €40 млн.