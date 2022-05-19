Великобритания ввела новые санкции против российских авиакомпаний Великобритания ввела санкции против «Аэрофлота», «России» и «Уральских авиалиний»

Фото Денис Бочаров/NEWS.ru

Великобритания внесла в санкционный лист российские авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии», сообщается на сайте правительства страны. Отмечается, что британские власти заморозили активы авиаперевозчиков. Компаниям также будет запрещено вести бизнес в стране.

19 мая правительство Великобритании объявило о введении новых санкций против российского авиационного сектора. «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Россия» теперь не смогут продавать свои неиспользуемые прибыльные посадочные места в аэропортах Великобритании, что не позволит России заработать около 50 млн фунтов стерлингов, — указано в сообщении на сайте.

По словам главы британского МИД Лиз Трасс, власти страны продолжат принимать меры против российской экономики. Она напомнила, что королевство уже заблокировало воздушное пространство для российских самолётов и теперь намерено перекрыть любой источник дохода в авиасфере для России.

13 мая Соединённое Королевство ввело санкции против «ближайшего окружения» Путина — олимпийской чемпионки 2004 года в художественной гимнастике Алины Кабаевой и бывшей жены президента Людмилы Очеретной. Рестрикции также коснулись бабушки Кабаевой Анны Зацепилиной, двоюродных братьев главы государства — Игоря и Романа Путиных, Михаила Шеломова. В чёрный список также попали Михаил Путин, Виктор Хмарин, Юрий Шамалов и другие лица.