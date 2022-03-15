The Telegraph: Британия ощутила новые последствия антироссийских санкций

Энергетический кризис в Великобритании набирает новые обороты в связи с ограничениями поставок гранулированного древесного топлива из России, пишет The Telegraph. Отмечается, что РФ являлась одним из крупнейших поставщиков данного вида биологического горючего. Теперь же британские импортёры в поиске альтернативных источников закупок.

Прекращение поставок гранулированной древесины из России на фоне новых санкций приведёт к резкому увеличению цен за отопление для владельцев котлов, работающих на биотопливе. В последние годы тысячи британских домовладельцев и бизнесменов перешли на отопительные системы, в которых используются именно древесные гранулы, — говорится в публикации.

В статье также указано, что цены на гранулы в стране выросли на 25–40%. Топливо уже торгуется по 385 фунтов стерлингов за тонну. Кроме того, по данным аналитиков, запрет на закупку российской гранулированной древесины отразится на поставках во всём мире.

Ранее глава Всемирного банка Дэвид Малпасс, в ходе мероприятия, организованного газетой The Washington Post, высказал мнение, что санкции в отношении РФ окажут на мировую экономику большее влияние, чем ситуация на Украине.