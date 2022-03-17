Великобритания не смогла добиться увеличения поставок нефти от саудитов

Премьер Великобритании Борис Джонсон по итогам переговоров с Саудовской Аравией и ОАЭ не смог добиться публичных обещаний нарастить добычу нефти, пишет Reuters. Как заявили в офисе Джонсона, на встрече в Абу-Даби премьер-министр Великобритании подчеркнул необходимость совместной работы для стабилизации энергетических рынков.
Сам Джонсон
Я думаю, есть понимание необходимости обеспечения стабильности на глобальных рынках нефти и газа, а также необходимости избегать опасных скачков цен, — сказал он.
Ранее пресс-служба британского премьер-министра сообщила, что страна работает над созданием международной коалиции, которая поможет миру справиться с зависимостью от российских углеводородов. В этом вопросе Лондон рассчитывает на поддержку ОАЭ и Саудовской Аравии.
Между тем министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что страна в состоянии нарастить экспорт нефти на один миллион баррелей в сутки, но сделать это можно только в том случае, если будут сняты международные санкции. Он заверил, что увеличить производственные мощности возможно за считаные месяцы.