Великобритания не смогла добиться увеличения поставок нефти от саудитов

Премьер Великобритании Борис Джонсон по итогам переговоров с Саудовской Аравией и ОАЭ не смог добиться публичных обещаний нарастить добычу нефти, пишет Reuters. Как заявили в офисе Джонсона, на встрече в Абу-Даби премьер-министр Великобритании подчеркнул необходимость совместной работы для стабилизации энергетических рынков.

Сам Джонсон заявил журналистам, что провёл «продуктивную беседу» с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом, в ходе которой оба сошлись в оценке важности борьбы с ростом цен на нефть. При этом Джонсон не обозначил напрямую, готова ли Саудовская Аравия наращивать производство нефти.

Я думаю, есть понимание необходимости обеспечения стабильности на глобальных рынках нефти и газа, а также необходимости избегать опасных скачков цен, — сказал он.

Ранее пресс-служба британского премьер-министра сообщила, что страна работает над созданием международной коалиции, которая поможет миру справиться с зависимостью от российских углеводородов. В этом вопросе Лондон рассчитывает на поддержку ОАЭ и Саудовской Аравии.

Между тем министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что страна в состоянии нарастить экспорт нефти на один миллион баррелей в сутки, но сделать это можно только в том случае, если будут сняты международные санкции. Он заверил, что увеличить производственные мощности возможно за считаные месяцы.