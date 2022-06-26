«Ведут себя как картель»: эксперт про ограничение цен на нефть из России Финансовый аналитик Разуваев: США и Европа сами не понимают, как будут диктовать цены на российскую нефть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вряд ли США и Европа смогут диктовать России цены на нефть, учитывая, что наша страна занимает первое место в мире по ее поставкам в Китай, заявил в беседе с NEWS.ru член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Он также напомнил, что РФ увеличила экспорт углеводородов в Индию в 50 раз и продолжает вести переговоры о наращивании этих объемов.

Европейцы исторически вели себя как картель. То есть задача всегда стояла простая — продавать свое подороже, покупать чужое подешевле. Это просто экономическая блокада, и долго себе во вред Европа ничего делать не будет, — подчеркнул Разуваев.

Эксперт добавил, что в случае отказа России идти на условия Запада европейцы в крайнем случае могут воспользоваться параллельным импортом, потому как нефтеперерабатывающие заводы ЕС заточены под российскую марку нефти URALS. По его словам, эти предприятия рентабельны, так как URALS дешевле, чем более легкая нефть марки BRENT. Компаниям переходить на нее невыгодно, так как европейские НПЗ ориентированы на переработку российской нефти, заключил Разуваев.

Россия увеличила поставки нефти в Индию и Китай после введения масштабных санкций со стороны ЕС и США. В то же время сообщалось, что Индия покупает российское сырье со скидкой в 30% относительно рыночных цен.

Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 ведут конструктивное обсуждение вопроса установления предельных цен на нефть из России. Об этом заявили в правительстве Германии. Целью такого ограничения называют лишение России выгоды от роста цен на энергетическом рынке.