Ведущие HR-специалисты РФ проведут конференцию по цифровой грамотности

https://static.news.ru/photo/a7fcdbc6-a414-11ea-bf3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

Специализированный центр занятости «Моя карьера» и корпорация Microsoft при участии Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) проведут конференцию «Show Digital: цифровые компетенции для повышения ценности внутренних сотрудников и внешних кандидатов». Мероприятие состоится 2 июня 2020 года в режиме онлайн, говорится в документе, поступившем в распоряжении NEWS.ru.

Участниками конференции станут руководители HR-отделов ведущих компаний, в том числе из РФ. Они поделятся опытом развития цифровой грамотности персонала и расскажут о результатах реализации программы.

Очевидно, что никакие изменения в бизнесе не возможны без исполнителей с соответствующими компетенциями, включая способность к дистанционному сотрудничеству и решению проблем. <...> В реалиях современного бизнеса самой востребованной становится цифровая компетентность сотрудников, — говорится в документе.

В нынешних условиях человеческий капитал вышел на первый план. Именно благодаря возможностям людей адаптироваться, изобретать, сотрудничать компании двигаются вперед и находят способы преодолеть трудности или превратить их в новые возможности, считает генеральный директор Microsoft в России Кристина Тихонова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что женщины в РФ из-за большой вовлечённости в хозяйственную деятельность и планирования расходов в среднем показывают более высокий уровень финансовой грамотности по сравнению с мужчинами.