Ведомствам поручили заключить контракты на российскую автотехнику

https://static.news.ru/photo/09d137f4-ac97-11ea-8078-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Правительство РФ обязало руководителей МВД, Минобороны, МЧС, Росгвардии, ФТС, ФСИН и ФССП до конца июля заключить госконтракты на покупку в этом году автомобильной техники, произведённой на территории РФ. Эти закупки должны поддержать объёмы выпуска российского автопрома, пострадавшего от пандемии коронавируса.
Обеспечить заключение до 31 июля 2020 года государственных контрактов на закупку в 2020 году автомобильной техники, запланированной к приобретению федеральными органами исполнительной власти за счёт средств федерального бюджета, выделенных на 2020–2022 годы, — говорится в перечне решений правительства, принятых по итогам заседания 11 июня.
Как писал NEWS.ru, председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 25 млрд рублей на различные меры поддержки отечественных автопроизводителей, терпящих убытки из-за пандемии коронавируса. 5 млрд рублей пойдут на закупку машин скорой помощи, 8,5 млрд — на льготный лизинг, включающий госпрограмму «Доступная аренда». 7 млрд направят на субсидирование коммерческих кредитов, 4,5 млрд — на субсидии по займам на закупку транспорта для нужд государства. Предполагается, что поддержка окажет стимулирующее воздействие на спрос на продукцию отечественного автопрома.