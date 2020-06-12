Ведомствам поручили заключить контракты на российскую автотехнику

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Правительство РФ одобрило проект распоряжения по финансовой поддержке медработников, которые участвуют в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Принятие данного проекта распоряжения позволит осуществить поддержку медработников и лиц из группы риска. О распределении иных межбюджетных трансфертов <...> в целях софинансирования <...> расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при осуществлении...