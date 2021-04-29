«Ведомости» узнали о решении продать здание Военторга

https://static.news.ru/photo/f39b7e48-a94a-11eb-abb1-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Twitter

Продать офисный комплекс «Воздвиженка-центр», известный гражданам в большей степени как Военторг, решила китайская инвестиционная компания Fosun Group. Об том сообщают «Ведомости».

Как сообщил изданию один из партнёров компании, владелец Военторга таким образом желает зафиксировать прибыль после того, как была повышена капитализация недвижимости за счёт 100-процентного заполнения здания арендаторами.

По словам двух консультантов, работавших с Fosun Group, владельцы Военторга хотят выручить за него $17 млрд. Если подходящий покупатель не найдётся, ссылка будет отложена.

По мнению экспертов, продать комплекс за желаемую сумму вполне реально, поскольку здание Военторга в настоящее время оценивается в $16–20 млрд.

Если покупатель с подходящим финансовым предложением будет найден, сделка купли-продажи комплекса «Воздвиженка-центр» окажется одной из самых крупных на рынке недвижимости за последние пять лет.

Китайская компания приобрела здание у миллиардера Дмитрия Рыболовлева в 2017 году. Сумма сделки не раскрывалась, эксперты оценивали её в $10–11 млрд

Здание Военторга располагается в 500 метрах от Кремля. В советское время это был один из самых известных магазинов страны. Здание в стиле модерн с элементами ар-деко было построено в 1913 году по заказу Экономического общества офицеров Московского военного округа. Автором проекта стал архитектор Залесский.

С 1995 года здание принадлежало частным лицам и правительству Москвы. В 2002 году его выкупила группа АСТ, через год началась реконструкция, в ходе которой здание фактически было отстроено заново.

В 2009 году Военторг был продан компании «Нафта Москва», а затем его приобрёл Рыболовлев.