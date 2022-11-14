«Ведомости»: РЖД предложили Казахстану снизить тариф на перевозку зерна

Фото: Anton Belitsky/Russian Look

ОАО РЖД предложили Казахстану снизить цены на перевозки зерна по территории республики. На данный момент маршрут через страну для России является невыгодным с экономической точки зрения, сообщают «Ведомости».

Обращение от компании к властям Казахстана было направлено еще в сентябре.

РЖД предлагают Казахстану снизить транзитный тариф на перевозку продукции агропрома по территории республики, — приводит издание слова неназванного собеседника.

В нынешних условиях, когда поставки зерна из России осложняются санкциями, везти продукцию через Казахстан невыгодно. Это подтвердил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. По его словам, у Казахстана в сложившейся ситуации есть конкурентные преимущества. которые позволяют ему перепродавать российское зерно.

Фактически для России масштабные поставки в страны Центральной Азии заблокированы, как и транзит в Китай через Казахстан, что дает конкурентные преимущества Казахстану и позволяет ему вести реэкспорт российского зерна, — пояснил Корбут.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна возобновляет полноценное участие в зерновой сделке. Он указал, что российская сторона бесплатно отправит зерновые культуры беднейшим странам мира из украинских портов в том объеме, в котором они были поставлены.