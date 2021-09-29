В России могут повысить пошлины на вино и пиво из Европы

Минэкономразвития подготовило предложение по повышению пошлин на некоторые потребительские товары, ввозимые из Евросоюза. Среди обсуждаемых категорий — вино, пиво, духи и декоративная косметика, пишут «Ведомости». На такие меры Москва может пойти в ответ на ограничения на поставку российской металлургической продукции.

Размер новых пошлин пока не определён , но ставки могут быть в том числе и запретительными. Эти меры рассматриваются как ответ на ограничения ЕС на поставку металлургической продукции и импорта стали, недавно продлённые до 30 июня 2024 года.

Представитель Минпромторга подтвердил, что из-за продления действия ограничений на импорт стали в ЕС у России появилось право приостановить торговые уступки для европейских стран на сумму, эквивалентную ущербу российских экспортёров. Он добавил, что введение этих мер и их содержание обсуждается с Минэкономразвития. По словам источника издания, знакомого с ходом обсуждения, в список товаров могут включить сельскохозяйственное оборудование, холодильники, обувь и другие товары.

Подобные меры не являются санкциями, их применение соответствует правилам ВТО, и они сохраняются в силе только на тот период времени, в течение которого будет действовать специальная защитная мера в отношении российской металлопродукции, — подчеркнул представитель Минпромторга.

Как отметил руководитель Центра изучения федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, Россия зависит от импорта многих из предложенных к ограничению товаров, но ограничения готовятся не для всей продукции. Ставки пошлин могут увеличить на вина с защищённым наименованием по происхождению, защищённым географическим указанием и другие.

В пивоваренной компании AB InBev Efes опасаются, что повышение пошлин на пиво приведёт к тому, что эта продукция станет недоступна широкому потребителю. Это может привести к прекращению поставок пива в Россию и негативно повлиять на бизнес. Это же касается и парфюмерно-косметической продукции: более 70% парфюмерии и декоративной косметики в Россию импортируется, и около половины импорта приходится на Европу.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что при введении пошлин на сталь были допущены многочисленные нарушения норм ВТО. В частности, до введения мер не была принята к рассмотрению информация, предоставленная российскими компаниями, нарушены правила установления демпинга и возникающего в связи с ним ущерба отрасли ЕС.