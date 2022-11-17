«Ведомости»: Минфин представит проект реформы накопительной пенсии

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Минфин до 30 декабря планирует представить правительству проект новой добровольной накопительной пенсионной системы. Подготовка документа длится уже несколько лет, главным инструментом стимулирования накоплений станет система индивидуальных инвестиционных счетов нового типа, пишут «Ведомости».

Эксперты считают, что предполагаемые изменения направлены на состоятельных россиян. Реформа предусматривает принцип добровольности и налоговые льготы , а также передачу россиянам пенсионных накоплений, замороженных с 2014 года.

Законопроект может быть внесен на рассмотрение в Госдуму уже в начале декабря. Минфин планирует установить единый налоговый вычет из налога на доходы физлиц, которые получены не только от внесенных средств на формирование досрочных сбережений, но и от других продуктов финрынка, при условии, что полученные по ним средства идут на целевые выплаты.

Размер льготы по первому традиционному виду инвестиций не будет превышать 400 тысяч рублей. Для получения льготы гражданам разрешат иметь не более трех долгосрочных продуктов одновременно.

Ранее Минтруд предложил отложить переход на новую схему расчёта накопительной пенсии жителям России до 2025 года. В министерстве пояснили, что основная причина — колеблющаяся продолжительность жизни граждан из-за пандемии коронавирусной инфекции.