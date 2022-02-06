«Ведомости»: Минэкономики повысило прогноз инфляции до 5,9%

Минэкономики повысило прогноз инфляции с 4% до 5,9% в рамках пересмотра показателей по уточнению прогноза социально-экономического развития. Это было сделано по поручению президента Владимира Путина, сообщают «Ведомости».
Параметры прогноза более гибкие и
Также могут возникнуть не предусмотренные бюджетом расходы. В частности, это индексация госконтрактов из-за роста цен на стройматериалы.
По информации представителя Минэкономики, основные параметры прогноза будут представлены в апреле. А динамика инфляции прежде всего будет зависеть от мировых цен. На них может влиять кредитно-денежная политика других стран, скорость восстановления цепочки поставок и ситуация с урожаем.
Ранее сообщалось, что в России в 2022 году ожидается рост цен на одежду и обувь, который составит 15–25%, это вызвано увеличением затрат производителей и волатильностью рубля. Тенденция к подорожанию актуальна не только для российского рынка, этот тренд будет наблюдаться глобально.