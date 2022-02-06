«Ведомости»: Минэкономики повысило прогноз инфляции до 5,9%

Минэкономики повысило прогноз инфляции с 4% до 5,9% в рамках пересмотра показателей по уточнению прогноза социально-экономического развития. Это было сделано по поручению президента Владимира Путина, сообщают «Ведомости».

Параметры прогноза более гибкие и зависят от конъюнктуры, власти обсуждают, какой объём средств может быть ещё доступен к уже предусмотренным в 2022 году суммам. По итогам года ожидаются сверхплановые доходы, уверяет издание. Поэтому необходимо оценить, какими ресурсами обладают власти для финансирования мер будущего послания президента Федеральному собранию.

Также могут возникнуть не предусмотренные бюджетом расходы. В частности, это индексация госконтрактов из-за роста цен на стройматериалы.

По информации представителя Минэкономики, основные параметры прогноза будут представлены в апреле. А динамика инфляции прежде всего будет зависеть от мировых цен. На них может влиять кредитно-денежная политика других стран, скорость восстановления цепочки поставок и ситуация с урожаем.

Ранее сообщалось, что в России в 2022 году ожидается рост цен на одежду и обувь, который составит 15–25%, это вызвано увеличением затрат производителей и волатильностью рубля. Тенденция к подорожанию актуальна не только для российского рынка, этот тренд будет наблюдаться глобально.