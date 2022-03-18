«Ведомости»: автомобили в России за месяц подорожали на 50-60%

Автодилеры сообщили изданию «Ведомости», что цены на новые легковые автомобили в России за месяц с момента официального признания независимости ДНР и ЛНР 21 февраля и последующего начала специальной операции на Украине растут на 50–60%. Предприниматели связывают увеличение стоимости с антироссийскими санкциями.

Хотя 83% продаваемых в стране легковушек местной сборки, в них по-прежнему велика доля зарубежных комплектующих, которые закупаются за валюту, — уточнили в издании.

Отмечается, что в рамках четвёртого пакета санкций, принятого в ЕС, в Россию запрещены поставки машин дороже €50 тысяч.

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский ранее заявил, что в России нет реальной проблемы для появления дефицита сахара. По его словам, трудности с покупкой сахара, возникающие у покупателей, являются последствием паники россиян.

Он отметил, что магазины не успевают выставлять сахар на прилавки. Эксперт согласился с тем, что цена на этот продукт заметно выросла, но добавил, что аналогичное повышение коснулось всех категорий товаров.